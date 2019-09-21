21.09.2019 00:46

Doğum kontrol yöntemlerinin önemli

BURSA - Çok ve sık doğumların anne ve çocuk sağlığına olan olumsuz etkilerini önleyebilmek için doğum kontrol yöntemlerinin kullanıldığını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Müzeyyen Uyanık, günümüzde en sık olarak kullanılan kontrol yöntemlerinin doğum kontrol hapları ve rahim içi araçlar olduğunu söyledi.

Aile planlaması, ailelerin istedikleri sayıda, istedikleri zamanda, bakabilecekleri kadar çocuk sahibi olmaları olarak tanımlandığını ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Müzeyyen Uyanık, "Aile planlamasındaki amaç, çok ve sık doğumların anne ve çocuk sağlığına olan olumsuz etkilerini gidermek, istenmeyen gebeliklerde tehlikeli yollarla yapılan düşükleri önlemek, çiftlere korunmanın modern ve tıbbi yollarını öğreterek anne ve çocuk sağlığı düzeyini yükseltmektir. Günümüzde en çok kullanılan ve en popüler doğum kontrol yöntemleri, doğum kontrol hapları ve rahim içi araç dediğimiz spiral yöntemleridir. Bunun yanında aylık veya 3 aylık olarak kullanılan iğneler vardır. Doğum kontrol hapları ve iğneler yumurtlamayı önleyerek gebelik kontrolünü sağlıyor. Biz hastaya göre tercih yaparız. Kanaması fazla olanlara doğum kontrol haplarını adet miktarını azalttığı için öneririz. Rahim içi araçları ise adet miktarını biraz arttırabildiğinden dolayı kanaması fazla olan hastalarda tercih etmiyoruz. Rahim için araçlar spermin geçişini bloke ederek sperm ve yumurta birleşmesini engelleyerek gebeliği önler.

Bunların dışında diğer yöntemler erkeklerin kullandığı kondom yöntemi ve ameliyatla yaptığımız tüplerin bağlanmasıdır" diye konuştu.

Türkiye'de yapılan bir çalışmada toplumun yüzde 29'unun hiçbir yöntem kullanmadığı, korunma yöntemi kullananların da yüzde 4,7'sinin doğum kontrol hapı, yüzde 20,2'sinin rahim içi spiral, yüzde 10,8'inin kondom kullandığı görüldüğünü ifade eden Uyanık, "Geleneksel yöntemlerden geri çekme yöntemini ise toplumun yüzde 26,4'ünün en sık yöntem olarak tercih ettiği bilinmektedir. Düzenli olarak kullanıldıklarında doğum kontrol haplarının koruyuculuk oranları yüzde 100'e yakındır. İlaç kullanımı bırakıldıktan sonra yumurtlama yaklaşık 3 ay civarında eski haline gelmektedir. Anne sütünün miktarını azaltabileceklerinden doğum kontrol haplarının emzirme döneminde alınmaları uygun değildir. Emzirmeyi düşünmeyen annelerde ise doğumdan 6 hafta sonra kullanılmaya başlanabilir.

Daha erken başlandığında damarsal sorun ortaya çıkma riski artabileceğinden loğusalık döneminde kullanılması önerilmez. Fakat emzirme döneminde kullanılabilen ilaçlarda mevcuttur" dedi.

Kaynak: İHA