Doğum için geldikleri köyde yaralıyı da kurtardılar

YILDIZELİ, SİVAS (AA) - Yıldızeli'nde kar nedeniyle yolu kapanan köylerdeki 1'i bebek 3 hasta, karla mücadele ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla hastanelere ulaştırıldı.

Çubuk köyünde yaşayan 8 aylık Recep Açık, nefes darlığı problemi yaşayınca yakınları 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Ambulansın karla kaplı köy yolunda ilerleyememesi üzerine durum İlçe Özel İdare karla mücadele ekiplerine bildirildi.

Yolun açılması üzerine bebek, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İğnebey köyünde yaşayan 23 yaşındaki Gülcan Koç ise acil doğum nedeniyle yardım talebinde bulundu.

Sağlık ekipleri, karla kaplı köy yolunun açılması sonucu Koç'u hastaneye kaldırdı.

Doğum için gelen ekip yaralıya müdahale etti

Aynı köyde yaşayan 19 yaşındaki Yasin Vural da ağıl çatısının çökmesi sonucu yaralandı.

Doğum için köyde bulunan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları Vural'ı hastaneye kaldırdı.

Bu arada Kangal ilçesi Kürkçü köy yolunda kar ve tipi nedeniyle araçları kara saplanarak mahsur kalan vatandaşlar, İlçe Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldı.

İki araçta bulunan 4 kişi, yol açma çalışmalarının ardından Kangal ilçe merkezine ulaştırıldı.