Doğum hastasına böyle ulaşıldı - Haberler
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Doğum hastasına böyle ulaşıldı

Doğum hastasına böyle ulaşıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Aksu köyünde kar yolları kapatınca yardım isteyen doğum hastasına iş makinelerinin yardımı ile ulaşıldı.

SİVAS (İHA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Aksu köyünde kar yolları kapatınca yardım isteyen doğum hastasına iş makinelerinin yardımı ile ulaşıldı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Aksu köyünde doğumu yaklaşan bir hasta için ambulans istendi. Yoğun kan nedeniyle köy yolları kapalı olduğu için yardıma çıkan ambulans köye ulaşamadı. İlçe özel idaresinden yardım istendi. İlçe özel idaresi ekipleri iş makineleri ile yolu ulaşıma açarak hastanın ilçeye ulaşmasını sağladı. - SİVAS

Doğum hastasına böyle ulaşıldı

Doğum hastasına böyle ulaşıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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