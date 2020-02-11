Doğum gününü karlı havada denize girerek kutladı
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Doğum gününü karlı havada denize girerek kutladı

Gürcistan'ın Batum kentinde bir adam, doğum gününü kutlamak için karın içinde oturmasının ardından denize girdi.

11.02.2020 11:39 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:43
Doğum gününü karlı havada denize girerek kutladı

'ın kentinde bir adam, doğum gününü kutlamak için karın içinde oturmasının ardından denize girdi.


Gürcistan'ın başkenti Batum'da Mustafa isimli Türk, sosyal medyadan paylaştığı görüntülerle şaşkınlığa neden oldu. Doğum gününü kutlamak için ilginç bir yöntem seçen Ordu, insanların şaşkın bakışlarına aldırmadan karların içinde oturmasının ardından, soğuk havaya rağmen Karadeniz kıyısında denize girdi. - BATUM

Kaynak: İHA
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