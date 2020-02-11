Doğum gününü karlı havada denize girerek kutladı

11.02.2020 11:39 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:43

Gürcistan'ın Batum kentinde bir adam, doğum gününü kutlamak için karın içinde oturmasının ardından denize girdi.



Gürcistan'ın başkenti Batum'da Mustafa Ordu isimli Türk, sosyal medyadan paylaştığı görüntülerle şaşkınlığa neden oldu. Doğum gününü kutlamak için ilginç bir yöntem seçen Ordu, insanların şaşkın bakışlarına aldırmadan karların içinde oturmasının ardından, soğuk havaya rağmen Karadeniz kıyısında denize girdi. - BATUM

Kaynak: İHA