Doğum gününü 'Doğum Günü' ile kutladılar

11.02.2020 11:46 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:46

Son çalışmaya gelen şarkıcıya koro arkadaşları kendisini,n Doğum Günü şarkısını söyleyerek karşıladı ve bu arada da koro şefi Erol Gönüldaş büyük bir pasta ile çalışma alanına gelerek "Mert Algan doğum günün kutlu olsun" dedi. Alkışlar sırasında duygulanan genç şarkıcı, "Bu sürprizi hayatım boyunca unutamayacağım" dedi.

Karşıyaka Sanat Derneği Türk Sanat Müziği Korosunun bu akşam derneğin merkezinin bulunduğu Karşıyaka Belediyesi Bostanlı Gode Cengiz Spor Tesislerindeki sürpriz doğum gününe katılan Karşıyaka Sanat Derneği Başkanı Avni Erboy'a hediye verdi. Mert Algan'ın kutlamaya gelen babası ve arkadaşları ileyaş günü pastasını birlikte kesti. Bu sırada korodaki arkadaşları yine Mert Algan'ın popüler şarkısı Doğum Günü'nü hep birlikte söylşedi.

Koro kutlama sonrası haftalık çalışmasını sürdürdü. Şef Erol Gönüldaş, "Biz bir aileyiz. Aile içinde hep birlikte sevineceğiz, hep birlikte üzüleceğiz. Kol kırılacak yen içinde kalacak. bugün Mert kardeşimizin doğum gününü kutladık. Nice mutlu yıllara Mert Algan diyoruz ve kendisini koromuz ve yönetim kurulumuz adına kutluyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler