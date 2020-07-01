Doğum gününü arkadaşlarından ayrı kutlamak istemeyen çocuğa bahçede kutlama
Afyonkarahisar'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 7 yaşına giren Deniz Yöre'nin doğum günü apartman bahçesinde kutlandı.
01.07.2020 16:41 | Son Güncelleme: 01.07.2020 17:27
Afyonkarahisar'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 7 yaşına giren Deniz Yöre'nin doğum günü apartman bahçesinde kutlandı.
Kanlıca Mahllesi'nde yaşayan Yöre'ye ailesi fenerbahçe pastası yaptırdı.
Doğum gününü arkadaşlarından ayrı kutlamak istemeyen Yöre'ye ailesi apartman bahçesinde kutlama kararı aldı.
Deniz Yöre, koronavirüsün bir an önce bitmesini istedi.
Kaynak: AA