Doğum gününden bir gün önce cinayete kurban gitti
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Doğum gününden bir gün önce cinayete kurban gitti

Doğum gününden bir gün önce cinayete kurban gitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde doğum gününe bir gün kala çıkan silahlı kavgada vurularak ağır yaralanan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde doğum gününe bir gün kala çıkan silahlı kavgada vurularak ağır yaralanan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Doğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede iki kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada silah kullanılınca, Ali Yalçın (46) yüzünden vuruldu. Ağır yaralanan Yalçın'a ilk müdahale, aile fertleri tarafından yapıldı. İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulans ile Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yalçın, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yalçın'ın cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili olarak 5 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, mahallede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, Elbistan Cumhuriyet Savcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Silahla vurularak hayatını kaybeden Yalçın'ın, ilçe dışında şantiyelerde çalıştığı ve bir gün sonra da doğum günü olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Doğum gününden bir gün önce cinayete kurban gitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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