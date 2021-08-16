Doğum gününde tescillendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Doğum gününde tescillendi

Doğum gününde tescillendi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Şarkıcı Tuğba Ünal, bir süre önce adını tescilletmek için başvuruda bulunmuştu. Önceki gün dogum gününü kutlayan Ünal, tescil belgesini de aldı. İşte detaylar...

Popçu Tuğba Ünal, bir süre önce adını tescilletmek için başvuruda bulunmuştu. Önceki gün dogum gününü kutlayan Ünal, tescil belgesini de aldı. Adına marka çıkarmak için hazırlıklara başladığını duyaran Tuğba Ünal "Tam bir doğum günü hediyesi oldu. Pandemi nedeniyle e-ticaretin, internet ortamında alışverişin ne kadar önemli olduğunu gördüm. Kendime bir B planı yaptım. Önümüzdeki günlerde bir sürprizim olacak" dedi.

Doğum gününde tescillendi

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Ece Üner Hande Erçel Yıldız Tilbe Şahan Gökbakar
Spor Samet Aybaba Rıza Kayaalp Alex Teixeira Kerem Aktürkoğlu Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Doğum gününde tescillendi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 12:20:27. #1.14#

title