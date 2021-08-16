Doğum gününde tescillendi

Şarkıcı Tuğba Ünal, bir süre önce adını tescilletmek için başvuruda bulunmuştu. Önceki gün dogum gününü kutlayan Ünal, tescil belgesini de aldı. İşte detaylar...

Popçu Tuğba Ünal, bir süre önce adını tescilletmek için başvuruda bulunmuştu. Önceki gün dogum gününü kutlayan Ünal, tescil belgesini de aldı. Adına marka çıkarmak için hazırlıklara başladığını duyaran Tuğba Ünal "Tam bir doğum günü hediyesi oldu. Pandemi nedeniyle e-ticaretin, internet ortamında alışverişin ne kadar önemli olduğunu gördüm. Kendime bir B planı yaptım. Önümüzdeki günlerde bir sürprizim olacak" dedi.

Kaynak: Snob Magazin