Doğum gününde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen son yolculuğuna uğurlanıyor

Doğum gününde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen son yolculuğuna uğurlanıyor

Doğum gününde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen son yolculuğuna uğurlanıyorBİLECİK(İHA)- Suriye 'de Azez'e yakın Tel Rıfat'taki Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne teröristlerce düzenlenen havan saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen son yolculuğuna uğurlanıyor.

12.10.2019 14:05

Doğum gününde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen son yolculuğuna uğurlanıyor

BİLECİK(İHA)- Suriye 'de Azez'e yakın Tel Rıfat'taki Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne teröristlerce düzenlenen havan saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen son yolculuğuna uğurlanıyor.

Kaynak: İHA
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