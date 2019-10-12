Doğum gününde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen son yolculuğuna uğurlanıyor
Doğum gününde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen son yolculuğuna uğurlanıyorBİLECİK(İHA)- Suriye 'de Azez'e yakın Tel Rıfat'taki Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne teröristlerce düzenlenen havan saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen son yolculuğuna uğurlanıyor.
12.10.2019 14:05
Doğum gününde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen son yolculuğuna uğurlanıyor
BİLECİK(İHA)- Suriye 'de Azez'e yakın Tel Rıfat'taki Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne teröristlerce düzenlenen havan saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen son yolculuğuna uğurlanıyor.
Kaynak: İHA