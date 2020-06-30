Doğum gününde ölümden döndü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Doğum gününde ölümden döndü

Doğum gününde ölümden döndü Motoru ile yağmur sularının doldurduğu çukura girdi Çukura girerek kaza yapan Kazım Toran: "Burası kapatılmadan önce derinliği 1 buçuk metreydi" "Burada görev ihaleli var" Eskişehir'de motosikleti ile seyir halinde olduğu sırada yağmur sularının doldurduğu çukura...

30.06.2020 10:58 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:03

Doğum gününde ölümden döndü

Motoru ile yağmur sularının doldurduğu çukura girdi

Çukura girerek kaza yapan Kazım Toran:

"Burası kapatılmadan önce derinliği 1 buçuk metreydi"

"Burada görev ihaleli var"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de motosikleti ile seyir halinde olduğu sırada yağmur sularının doldurduğu çukura giren Kazım Toran doğum gününde ölümden döndü.

Eskişehir'deki yollarda bulunan çukurlar, trafikteki araç sürücülerini tedirgin etmeye devam ediyor. Sürekli bir tehlike arz eden çukurlarda, korkulan kaza geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Eskişehir'de yaşayan Toran geçtiğimiz haftalarda motosikleti ile yola çıktı.Onurlu Sokak ile İkiz Kavak Caddesi kesişiminde yağmur sebebiyle yolda bulunan ve yapılmayan çukurlar daha da derinleşerek su doldu. Çukurun derinliğini fark etmeyerek motosikleti ile geçmeye çalışan talihsiz adam, kaza yaptı. Kaza sonrasında gerekli yerlere şikayette bulunan 55 yaşındaki Kazım Toran, üstü kapatılmayan ve insanları canından edebilecek boyutlara ulaşan çukurların kapatılmadığını söyledi. Ayrıca kazaya sebep olan çukurun sadece toprak ile kapatıldığı görüldü.

"Burada görev ihaleli var"

Kaza günün anlatan Toran, yolların yapılmaması sebebiyle görev ihlali olduğunu ifade etti. Toran, "Olay Zincirlikuyu'dan Tepebaşı istikametine giderken yaşadım. Gelirken yağmur yapıyordu ve yağmur suları bu çukurun içine dolmuştu. Ben yağmur sularının dolması sonucu bu çukuru göremedim. Sağ tarafıma kaçamadım, parkın tretuvarları vardı. Trafik yoğunluğundan dolayı motorumla çukurun içine girince takla attım. Takla atınca vatandaşlar yardım etti ve hastaneye gittim. Orada adli vaka tutanağı tutuldu. Daha sonra görevliler hakkında şikayette bulundum. Valiliğe de gittim. Çünkü burada görev ihaleli var. Buranın bir an önce asfaltlanması gerekiyor. Toprak ile doldurmuşlar. Yarın yine yağmur yapıp toprak boşalınca, başka bir vatandaşın canı yanacak. Birde vatandaşlarımız böyle durumlarda yetkililere bildirirlerse önlemler alınır. İnsanlar kaza geçirmeden mutlu sağlıklı bir şekilde yaşarız" dedi.

"Burası kapatılmadan önce derinliği 1 buçuk metreydi"

Yapılan ilk incelemelerde çukurun derinliğinin 1 buçuk metre olduğunu söyleyen Toran, "Polis arkadaşlar geldi. Olay yeri incelemeden geldiler. İnceleme yaptılar. Burası kapatılmadan önce derinliği 1 buçuk metre, genişliği ise 50 santimetreydi. Bir kamyon tekeri içeri giriyordu. Bunun önlemi hala alınmamış. Toprak ile üzeri kapatılmış. Asfalt yapılmamış. İkinci bir kazaya davetiye çıkarılıyor. Yetkililere sesleniyorum lütfen burada önlem alınsın. Aksi taktirde kurye hızlı gidiyor, bir çocuk da düşebilir, gözleri görmeyen ağma bir vatandaş düşebilir. Herkes canlı. Yazık günahtır. Sağlıklı bir toplumda güzel yaşamak varken, devlet kurumları görevlerini yerine getirirse bizler daha mutlu olacağız" diye konuştu.

Doğum gününde ölümden döndü

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir olacak ihtimal gerçekleşti Haber
Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir olacak ihtimal gerçekleşti
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı Haber
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Yine asker eğlencesi yine vurdumduymazlık Haber
Yine asker eğlencesi yine vurdumduymazlık
Yarasa mı, pangolin mi? Koronavirüsün kaynağına ilişkin tartışmalar sona erecek Haber
Yarasa mı, pangolin mi? Koronavirüsün kaynağına ilişkin tartışmalar sona erecek
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu Haber
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
Bikinisiyle kayalıklara uzanıp poz veren Zeynep Alkan, fiziğiyle nefes kesti Haber
Bikinisiyle kayalıklara uzanıp poz veren Zeynep Alkan, fiziğiyle nefes kesti
Sivas'ın Gürün ilçesinde ilk kez koronavirüs vakasına rastlandı
Sivas'ın Gürün ilçesinde ilk kez koronavirüs vakasına rastlandı
'Çalınmasın' diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
"Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan, gündem oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan, gündem oldu
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 41 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 41 terörist etkisiz hale getirildi
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya...
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
Hırsızlıktan aranan firari hükümlü, adliyede yakalandı
Hırsızlıktan aranan firari hükümlü, adliyede yakalandı
Ses kayıtlarına ulaşan Acun Ilıcalı, Sercan ve Nisa olayını çözdü: Nisa'nın olumlu bir duygusu yok
Ses kayıtlarına ulaşan Acun Ilıcalı, Sercan ve Nisa olayını çözdü: Nisa'nın olumlu bir duygusu yok
Düğünlerin başlayacak olmasıyla piyasada hareketlenme bekleyen kuyumcular, sahte altın konusunda uyardı
Düğünlerin başlayacak olmasıyla piyasada hareketlenme bekleyen kuyumcular, sahte altın konusunda uyardı
Operasyona giden polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü'nden ayrılışı havadan fotoğraflandı
Operasyona giden polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü'nden ayrılışı havadan fotoğraflandı
Yunan Cumhurbaşkanı'ndan ağır tahrik! Aydın'a bağlı Eşek Adası'nı ziyaret etti
Yunan Cumhurbaşkanı'ndan ağır tahrik! Aydın'a bağlı Eşek Adası'nı ziyaret etti
Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti
Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti
'Kendi yatağımda aldatıldım' diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
"Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
Polis iş bulma sözü verince, intihardan vazgeçti
Polis iş bulma sözü verince, intihardan vazgeçti
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, 'Polis çağırmayın' teklifinde bulundu
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu
BAE'den ABD'ye Türkiye karşıtı teklif! Libya yazışmalar ortaya çıktı
BAE'den ABD'ye Türkiye karşıtı teklif! Libya yazışmalar ortaya çıktı
Sakarya'da cemaati küstüren imamın görev yeri değişecek
Sakarya'da cemaati küstüren imamın görev yeri değişecek
Avrupa'nın göbeğinde büyük kriz! PKK'lılarla bir olan polis, Türklere saldırdı
Avrupa'nın göbeğinde büyük kriz! PKK'lılarla bir olan polis, Türklere saldırdı
Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler, Sirte'ye binlerce paralı asker gönderdi
Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler, Sirte'ye binlerce paralı asker gönderdi
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
Arda Turan'ın Barcelona ile olan sözleşmesi resmen sona erdi
Arda Turan'ın Barcelona ile olan sözleşmesi resmen sona erdi
Arthur'u Juventus'a 82 milyon euroya satan Barcelona, Pjanic'i 65 milyon euroya transfer etti
Arthur'u Juventus'a 82 milyon euroya satan Barcelona, Pjanic'i 65 milyon euroya transfer etti
Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Donald Trump Halife Hafter Süleyman Soylu Emmanuel Macron
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Gonca Vuslateri Dilan Çiçek Deniz
Spor Yılmaz Vural Bülent Uygun Mete Kalkavan Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Bursa Çocuk Milli Temmuz
Şu an buradasınız: Doğum gününde ölümden döndü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 11:04:48. #1.15#
title