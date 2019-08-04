DOĞUM GÜNÜNDE ÖLDÜRÜLEN HÜSEYİN'İN CİNAYET ZANLISI ADIYAMAN'A GETİRİLDİ

ADIYAMAN'da, 4 gün önce doğum gününde kaybolan ve cesedi yol kenarında bulunan Hüseyin Nasullah Çelik'i (13), bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesi ile Antalya'da gözaltına alınan Murat Ç.(36), sorgulanmak üzere Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Geçen Çarşamba günü evden çıkan ve bir daha haber alınmayan Hüseyin Nasullah Çelik' in cansız bedeni Kahta ilçesinde yol kenarında bulundu. Küçük çocuğu kaçırdığı ve bıçaklayarak öldürüp yol kenarına attığı iddia edilen Murat Ç.(36), Antalya'nın Konyaaltı Plajı'nda yakalandı. Verdiği ilk ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenilen Murat Ç., Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin ardından Adıyaman polisine teslim edildi. Kente getirilen şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: DHA