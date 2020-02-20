Doğum gününde oda hayaline kavuştu

20.02.2020 11:50 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:51

Manisa'da maddi durumu iyi olmayan 6'ncı sınıf öğrencisi Rabia Ceylan'ın oda hayali, doğum gününde gerçekleşti. Liseli öğrenciler, topladıkları cep harçlıklarıyla Rabia'nın yüzünü güldürdü.



Manisa'da 6 yıldır durumu iyi olmayan çocukların hayallerini gerçeğe dönüştüren Yunusemre Hasan Türek Anadolu Lisesi öğrencileri, 14'üncüsünü gerçekleştirdikleri 'Hayalimin Anahtarı' projesiyle 6'ncı sınıf öğrencisi Rabia Ceylan'ın yüzünü güldürdü. Lise öğrencileri, rehber öğretmenleri aracılığıyla ulaştıkları Rabia Ceylan'ın anne ve babaannesi ile yaşamını sürdürdüğü Yunusemre ilçesindeki evine gitti. Rabia'dan habersiz İngilizce öğretmenleri Nüket Belge eşliğinde ilk olarak odayı boyayan lise öğrencileri, daha sonra yanlarında getirdikleri eşyaları odaya yerleştirdi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından lise öğrencileri Rabia'nın eve geliş saatini bekledi. Evin içindeki diğer odalarda gizlenen öğrenciler, Rabia'nın kapıdan girmesiyle beraber doğum günü sürprizi yaptı. Pastanın kesilmesinin ardından gözleri kapatılan Rabia odasına getirildi. Gözlerini açtığında baştan aşağı yenilenen odasını gören Rabia, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Mutluluğu yüzüne yansıyan Rabia, emeği geçen tüm herkese teşekkür etti.



Projelerinin süreceğini ve bu yıl içerisinde bir çocuğun daha hayaline kavuşması adına çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Hasan Türek Anadolu Lisesi Onur Kurulu Başkanı İngilizce öğretmeni Nüket Belge, "Uzun yıllardır 'Hayalimin Anahtarı' projesini yapıyorum. Bugün 14'üncüsünü gerçekleştirmek üzere Rabia'nın odasındayız. Her zaman olduğu gibi projeye odamızı boyatarak başladık. Öğrenci velilerimizden biri bize yardımcı oldu. Bugün de eşyalarımızı alarak yerleştirdik. Öğrencilerimizle 1 buçuk aylık bir çalışma içerisindeyiz. Rabia 6'ncı sınıf öğrencisi. Maddi imkanı olmayan bir çocuğumuz. Anne ve babaannesi ile yaşamını sürdürüyor. Bizim için Rabia çok önemli. Proje ile inanılmaz sonuçlar elde ediyoruz. Kısa sürede çok yol aldığımızı görüyoruz. Bu yıl Allah nasip ederse 15'inci projemizi de gerçekleştireceğiz. Burada bir çocuğa, bir öğrenciye oda kazandırıyoruz ama kendi öğrencilerimin kazanımları çok daha fazla. Öğrencilerimle gurur duyuyorum. Çok kısa sürede çok büyük işler yaptıklarını görüyorum" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA