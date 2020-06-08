Doğum gününde mağazasından ATV'si çalındı...O anlar kamerada
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Doğum gününde mağazasından ATV'si çalındı...O anlar kamerada

Doğum gününde mağazasından ATV'si çalındı.

08.06.2020 19:11 | Son Güncelleme: 08.06.2020 20:03

Doğum gününde mağazasından ATV'si çalındı...O anlar kamerada

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde hırsızlar, motosiklet mağazası sahibinin doğum gününde ATV'sini çaldı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi

Olayıl, Domaniç'in Bursa Caddesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 71 yaşındaki Muharrem Tunç, işyerinin talan edildiğini ve ATV'nin yerinde olmadığını fark edince polis ekiplerine başvurdu. Ekiplerin güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemesinin ardından, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mağaza sahibi Muharrem Tunç,"6 Haziran Cumartesi akşamı saat 19.30'da dükkanımı kapattım. Ertesi gün doğum günümdü ve bahçemde işlerim vardı. Zaten Pazar olduğu için dükkanımı açmayacaktım. Saat 11.30'da bir kardeşimizden telefon geldi 'Abi neredesin dükkanda mısın?' dedi. Ben de 'hayır evdeyim' dedim. 'Nasıl Evdesin? Dükkanın kapıları komple açık' dedi. 'Nasıl olur kardeşim' dedim bindim motora geldim. Dükkana girilmiş. Ortalık karmakarışık. İki odamı da karıştırmışlar. Küçük ATV'yi çalıştırmaya çalışmışlar fakat onu çalıştıramamışlar. Büyük olanı da iterek çalmışlar. Bir araba fark ettik görüntülerde, toplamda 3 veya 4 kişiler. Arabayı da iterek Bursa yönüne doğru ilerlediler. Muhtelif giysileri almışlar. Bana ait kaskları almışlar. Ama onları ne olduysa kapının önüne bırakmışlar. Polisi çağırdık geldiler işlemlerini yaptılar. Benimde 7 Haziran1949 doğum tarihimdi. Doğum günüm de zehir oldu. Böyle bir şey yaşadım. Bir an önce bulunsun istiyorum" dedi.

Doğum gününde mağazasından ATV'si çalındı...O anlar kamerada

Kaynak: İHA

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