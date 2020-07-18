Doğum gününde LGS'de birinci olduğunu öğrendi
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Doğum gününde LGS'de birinci olduğunu öğrendi

Elazığ'da, Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılan sınavdan 500 tam puan alan Sudenaz Yıldız (14), Türkiye birincileri arasında yer aldığını doğum gününde öğrenerek, çifte mutluluk yaşadı.

Doğum gününde LGS'de birinci olduğunu öğrendi
18.07.2020 16:43 | Son Güncelleme: 18.07.2020 17:40

Elazığ'da, Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılan sınavdan 500 tam puan alan Sudenaz Yıldız (14), Türkiye birincileri arasında yer aldığını doğum gününde öğrenerek, çifte mutluluk yaşadı.

Elazığ Yöntemim Okullarında tam burslu olarak okuyan Yıldız, LGS sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Türkiye birincileri arasında yer aldığını sınav sonuçlarının açıkladığı gün doğum gününde öğrenen Yıldız, en güzel hediyeyi derslerine çalışarak verdiği emeğin karşılığında aldı.

Mutluluğunu ailesi ile eğitim gördüğü okulda öğretmeleriyle paylaşan Yıldız'ı, okul yönetimi LGS'den tam puan aldığı için tam altın ve plaketle ödüllendirdi.

Yıldız, AA muhabirine, LGS'den tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer aldığı için gururlu olduğunu belirtti.

Sınava hazırlanma sürecinde, kentte 24 Ocak'ta yaşanan deprem felaketi ardından tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını yaşandığını, bu nedenle zorlandığını anlatan Yıldız, şöyle devam etti:

"Depremden çok korkmadım ama okula gidememek beni çok zorladı çünkü okulda öğretmenlerimin anlattığı dersleri dinliyordum. Dersi dinlemek çok önemli, öğrenmenin yarısı, hatta soru çözmekten daha önemli diyebilirim. O yüzden evde ders çalışırken biraz zorlandım. Daha sonra virüs çıktığı için okula gidemedik. Evde oturup ders çalışmaya devam ettim. Ders çalışmayı bırakmamak, istikrarlı bir şekilde çalışmak da çok önemli. Tabi kendimize güvenmemiz de lazım, kendine güvenmezsen başarı hiç olmuyor."

Yıldız, sınav sonuçlarının açıkladığı 16 Temmuz tarihinin aynı zamanda doğum günü olduğunu, LGS sonuçlarını doğum gününde öğrendiğini belirtti.

LGS sınavından tam puan alarak aldığını vurgulayan Yıldız, "Doğum günümde alabileceğim en güzel hediyeyi aldım, bu hediyeyi öğretmenlerime ve düzenli çalışmama borçluyum. Öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum, onlar olmasaydı bu başarı gösteremezdim." diye konuştu.

"Depremde dahi düşündüğü tek şey kitaplarıydı"

Anne Serpil Yıldız ise kızının LGS'den tam puan alarak, hem kendilerini hem de öğretmenlerini gururlandırdığını kaydetti.

Yaşadıkları deprem felaketinden etkilenmelerine rağmen kızının hep derslerini düşündüğünü, tüm olumsuzluklara rağmen ders çalışmayı asla bırakmadığını anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız deprem tabi ki çok kötüydü, Allah'ım bir daha yaşatmasın böyle bir felaketi. Bu süreçte evimizi terk ettik, başka yerlere gittik. Bu zorluklar içerisinde dahi Sude'nin düşündüğü tek şey kitaplarıydı. Tabi kendisine destek olduk, çalışmasına devam etti, hiç bırakmadı, öğretmenleri ile birlikte bu süreci başarıyla atlattık."

Kaynak: AA

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