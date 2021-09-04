Doğum gününde kendisinden 37 yaş büyük o isimle görüntülendi

Oyuncu Gonca Vuslateri, önceki gün arkadaşlarının yaptığı sürpriz doğum günü partisi ile 36'ncı yaşını Cihangir'de bulunan Jash isimli mekanda kutladı. Vuslateri, gecenin ilerleyen saatlerinde bakın kiminle görüntülendi

Ünlü oyuncu, "Çok mutluyum. Arkadaşlarım böyle bir gece organize etmiş" diyerek gazetecilere poz verdi.

Vuslateri, "Artık anne olmak istiyorum" çıkışıyla da dikkat çekti.

Vuslateri gecenin ilerleyen saatlerinde müzisyen ve ressam Mehmet Güreli ile bir araya geldi.

Vuslateri (35) ve Güreli'nin (72) samimi halleri dikkat çekti.

Kaynak: Snob Magazin