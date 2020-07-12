Doğum gününde kardeşinden nakledilen böbrekle ikinci kez sağlığına kavuştu
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Doğum gününde kardeşinden nakledilen böbrekle ikinci kez sağlığına kavuştu

Mardin'de yaşayan Sibel Işıkhan, doğum gününde kardeşi Cemile Öncel'den yapılan böbrek nakliyle ikinci kez sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Doğum gününde kardeşinden nakledilen böbrekle ikinci kez sağlığına kavuştu
12.07.2020 11:19 | Son Güncelleme: 12.07.2020 12:16

Mardin'de yaşayan Sibel Işıkhan, doğum gününde kardeşi Cemile Öncel'den yapılan böbrek nakliyle ikinci kez sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

İzmir'de dünyaya gelen 44 yaşındaki evli ve bir çocuk annesi Işıkhan'a, 18 yıl önce Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesinde, yüksek tansiyona bağlı böbrek yetmezliği teşhisi kondu.

Bir süre diyaliz tedavisi gören Işıkhan, 2007 yılında Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kadavradan yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu.

Nakledilen böbreğin, şubat ayında fonksiyonlarını yitirmesinin ardından, yaşadığı Mardin'den İzmir'e gelen Işıkhan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde diyaliz tedavisi görmeye başladı.

Ablasının diyaliz tedavisi sırasında yaşadığı acılara çok üzülen 33 yaşındaki 3 çocuk annesi Cemile Öncel, 10 ay önce doğum yapmasına rağmen ablasının hayatını kurtarmak için böbreğini vermeye kararı aldı.

Yapılan tetkiklerde, Öncel'in kan ve doku grubunun, ablasıyla uyumlu çıkmasının ardından doktorlar nakil kararı aldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ameliyatı 4 ay ertelenen Işıkhan, doğum günü olan 1 Temmuz'da yapılan nakil ameliyatının ardından yeniden sağlığına kavuştu.

"Eskiden kardeştik, şimdi ise ikiz kardeş olduk"

Sibel Işıkhan, AA muhabirine, sağlık sorunları nedeniyle zor günler yaşadığını, kardeşinin yaptığı fedakarlık sayesinde yeni bir hayata "merhaba" dediğini söyledi.

Diyaliz tedavisinin çok zor geçtiğini belirten Işıkhan, "Benim daha fazla acı çekmeme kardeşimin gönlü razı olmadı. 10 ay önce bebek dünyaya getirdiği için ben de ona 'Böbreğini verirsen sana bir şey olur.' dedim. Kardeşim ısrar etti, yapılan tetkiklerde böbreği bana uyumlu çıkınca nakil gerçekleşti. Eskiden kardeştik, şimdi ise ikiz kardeş olduk." dedi.

Işıkhan, nakil süreci öncesi ve sonrası doktor ve hemşirelerin kendilerine çok destek verdiğini ifade etti.

En çok kızıyla vakit geçirmeyi özlediğini anlatan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Kızım benim için çok önemli. Hastalık sürecinde çok üzüldü. O da teyzesine minnettar. Bu süreçte en çok rahat bir şekilde su içmeyi özledim. Ben insanların organ bağışı konusunda daha hassas olmasını istiyorum. İnsanlar organ bağışında bulunmaktan korkmasın. Bir insana böbrek verince onun sağlığına bir şey olmuyor. 1 Temmuz'da kardeşimin bana verdiği yeni böbrek ile doğum günümü kutladım. Kardeşimin bana doğum günü hediyesi böbreği oldu. Hayatım boyunca unutamayacağım bir hediye oldu."

Cemile Öncel de 7 kardeş olmalarına rağmen her zaman ablası Işıkhan'ın kendisi için farklı bir yeri olduğunu aktardı.

Yeğeninin daha fazla annesiz zaman geçirmesine, gönlünün razı olmadığını vurgulayan Öncel, "Böbreğimin nakil için uygun olduğunu öğrenmemin ardından hiç düşünmeden ablama vermek istedim. Nakil ameliyatından çıkınca mutluluğu ve hüznü bir arada yaşadım. Artık bizim aramızda kan bağı yok, can bağı var. Ablama doğum günü hediyesi olarak can verdim. Türkiye'de organ nakli olmayı bekleyen çok hasta var. Ben herkesi bu konuda duyarlılığa davet ediyorum." diye konuştu.

Kovid-19 sürecinde organ nakilleri

Organ nakil ekibinden Doç. Dr. Erhan Tatar ise Kovid-19 salgını nedeniyle organ bağışı rakamlarının azaldığını, buna karşın organ bekleyen kişi sayısının her geçen gün artmaya devam ettiğini söyledi.

Yeni normalleşme süreciyle 1 Temmuz'dan itibaren böbrek nakli ameliyatlarına başladıklarını dile getiren Tatar, "15 günlük süre boyunca hem kadavra hem de canlıdan olmak üzere 4 nakil ameliyatı gerçekleştirdik. Hem organ nakli olmayı bekleyen hem de organlarını vermek isteyen hastalar bu süreçte tedirgin olmamalı. Gerekli taramalar ve tetkikler sonucunda organ bağışına karar veriyoruz. Sibel Hanım, bu süreçte kardeşinin hassasiyeti sayesinde sağlığına kavuştu. Kardeşinin yaptığı hassas davranış herkese örnek olmalı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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