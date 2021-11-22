Doğum gününde ikinci işyerini açtı

İSTANBUL (İHA) - Ünlü isimlere lüks araç kiralama hizmet veren Ayhan Güldane, İstanbul'daki ikinci iş yerini doğum gününde düzenlediği törenle açtı.

Onlarca markanın göz alıcı son model araçlarının görücüye çıktığı Profilo AVM'deki Akgül Groups'a bağlı Akgül Motors'un açılışına kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. 8 yıldır başta ünlü isimler olmak üzere bireysel ve kurumsal müşterilere lüks araç kiralama hizmeti sunan 31 yaşındaki genç iş adamı Ayhan Güldane, Akgül Motors olarak İstanbul'daki ikinci galerilerini açmaktan dolayı gururlu olduğunu söyledi.

Açılışı daha da anlamlı kılmak amacıyla bu özel günde karar kıldığını belirten Güldane "Piyasada tanınmış ünlü isimlere, sanatçılara lüks araç kiralama hizmeti veriyoruz. Yıllardır bizleri tercih eden pek çok isimle çalışmaya devam ediyoruz. Onların gösterdiği ilgiye biz de kaliteli hizmetle karşılık veriyoruz" dedi.

Ayhan Güldane, biri Gayrettepe diğer Profilo AVM olmak üzere İstanbul'da lüks araç kiralama hizmeti sunuyor. - BATMAN