Doğum gününde Hong Kong lideri Lam'i protesto ettiler - HONG Alışveriş merkezinde toplanan göstericiler Slogan atan göstericiler Polis ve eylemcinin tartışması Polisin göstericilere müdahalesi HONG KONG - Sosyal mesafeyi hiçe sayarak Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bir alışveriş merkezinde toplanan Hong Konglu göstericiler doğum gününde Hong...

Alışveriş merkezinde toplanan göstericiler

Slogan atan göstericiler

Polis ve eylemcinin tartışması

Polisin göstericilere müdahalesi

HONG KONG - Sosyal mesafeyi hiçe sayarak Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bir alışveriş merkezinde toplanan Hong Konglu göstericiler doğum gününde Hong Kong lideri Carrie Lam'ı protesto etti. Göstericilere polis müdahale etti.

Kaynak: AA