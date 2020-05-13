Doğum gününde Hong Kong lideri Lam'i protesto ettiler - HONG
Alışveriş merkezinde toplanan göstericiler Slogan atan göstericiler Polis ve eylemcinin tartışması Polisin göstericilere müdahalesi HONG KONG - Sosyal mesafeyi hiçe sayarak Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bir alışveriş merkezinde toplanan Hong Konglu göstericiler doğum gününde Hong...
13.05.2020 21:49 | Son Güncelleme: 13.05.2020 21:52
Alışveriş merkezinde toplanan göstericiler
Slogan atan göstericiler
Polis ve eylemcinin tartışması
Polisin göstericilere müdahalesi
HONG KONG - Sosyal mesafeyi hiçe sayarak Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bir alışveriş merkezinde toplanan Hong Konglu göstericiler doğum gününde Hong Kong lideri Carrie Lam'ı protesto etti. Göstericilere polis müdahale etti.
Kaynak: AA