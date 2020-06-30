Doğum gününde hayatını kaybetti
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Doğum gününde hayatını kaybetti

Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde çalışan Murat Alaçiçek (43) doğum gününde hayatını kaybetti.

Doğum gününde hayatını kaybetti
30.06.2020 11:18 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:21

Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde çalışan Murat Alaçiçek (43) doğum gününde hayatını kaybetti. Alaciçek'in bir süredir görev yaptığı üniversitenin Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi.

Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde idari personel olarak görev yapan Murat Alaçiçek'e 15 ay önce mide kanseri teşhisi konuldu. Veterinerlik Fakültesi'nin sevilen yüzlerinden biri olan Alaçiçek son olarak Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde bir haftadan bu yana yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Alaçiçek, doğum günü olan 29 Haziran tarihinde, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası Alaçiçek'in genç yaşta ve doğum gününde hayatını kaybetmesi, ailesini ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu. Alaçiçek'in cenazesi bugün öğle namazına müteakip Efeler Camiinde kılınacak olan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedilecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

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