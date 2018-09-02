Doğum Gününde Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesinde bir genç kız, 17 yaşına bastığı gün otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, dün Ören-Bodrum Karayolu'nda ilerleyen 34 HH 1112 plakalı araç, sahile gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen 17 yaşındaki Buket Bozkurt'a çarptı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edilen Buket Bozkurt, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Araç sürücüsü M.E. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Buket Bozkurt'un 1 Eylül 2001 doğumlu olduğu, doğum gününde hayatını kaybettiği bildirildi.

(İHA)