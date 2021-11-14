Doğum Günün Kutlu Olsun

AYDIN (Habermetre) - Doğum Günün Kutlu OlsunBünyan İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personelimiz, Akmescit Mahallemizden Ayhan Aydın kardeşimizi doğum gününde yalnız bırakmadı. Ayhan Aydın kardeşimizin doğum gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz. İlçe Jandarma Komutanlığımıza bu güzel kutlama için çok teşekkür ederiz. Doğum Günü

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