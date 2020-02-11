Doğum günü sürprizleriyle depremzedelerin yüreğine dokunuyorlar

11.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:53

Elazığ'daki depremin ardından 60 kişilik gönüllü üyesiyle yardıma koşan Umut ve Yaşam Derneği, yaptığı sürpriz doğum günü etkinlikleriyle depremzedeleri mutlu ediyor.

Elazığ'da 24 Ocak'ta merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, evleri hasar gören ve geçici olarak çadırlarda kalan depremzedelerin yüzü, sürpriz doğum günü etkinlikleriyle gülüyor.

Depremden sonra gönüllü üyeleriyle birçok noktada depremden etkilenenlerin yardımına koşan Umut ve Yaşam Derneği, yaptığı etkinliklerle 7'den 70'e depremzedelerin yüreğine dokunuyor.

Şu ana kadar kentin farklı yerlerinde geçici olarak okul, cami, spor salonu ve çadırlarda barınan vatandaşlardan yaklaşık 40 kişinin doğum gününde yüzünü güldüren dernek üyeleri, Sanayi Mahallesi'nde AFAD tarafından kurulan çadırlarda kalan İrem Nacar'ı 13'üncü, Ayser Sefalı'yı 55'inci yaş gününde unutmadı.

Ailesiyle geçici olarak kaldığı çadırda doğum günü pastası kesilen İrem Nacar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremden herkesin psikolojik yönden etkilendiğini söyledi.

Kötü günler yaşadıklarını anlatan Nacar, kendilerine yardım eden herkese teşekkür etti.

Nacar, "Doğum günümün kutlanmasını beklemiyordum. Birdenbire bana sürpriz yapıldı. İki haftadır yüzümüz gülmüyordu. Böyle bir sürpriz hazırlayan ablalarıma teşekkür ederim. İnşallah bir sonraki doğum günümü evimde kutlarım. Bir daha böyle şey yaşamayız." ifadelerini kullandı.

Ayser Sefalı da deprem nedeniyle çadırda kaldıklarını belirterek, bir daha afet yaşanmaması için dua etti.

Sefalı, "Allah razı olsun. Birdenbire içeri girdiler. Bana sürpriz yaptılar. Hayatımda ilk defa doğum günüm kutlandı." dedi.

"Çok yorulduk ama değdi"

Derneğin İl Başkanı Hüsna Erdem Çakmak ise Elazığ'da yaşayan herkesin bir şekilde depremzede olduğunu aktardı.

Aynı kentte yaşadıkları için insanların psikolojilerini daha iyi anlayabildiklerini dile getiren Çakmak, "Hepimizin psikolojisi bozulmuş durumda. Evlerimize giremiyoruz. O yüzden insanların halini anladığımız için yardım yapıyoruz. Hastalandık, sesimiz kısıldı, çok yorulduk ama değdi. Dokunduğumuz her yürek için ayrı ayrı mutluyuz. Canla başla çalışıyoruz." diye konuştu.

Devletin bütün kurumlarıyla sahada olduğunu, AFAD, Türk Kızılay ve UMKE'nin depremzedelere yardım ulaştırdığını anımsatan Çakmak, şöyle devam etti:

"Devletimiz hakikaten Elazığ'da tüm gücünü hissettirdi. Tüm gücüyle devletimiz şu anda burada. Bakanlarımız burada. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu tüm çadırları gezdi. Biz, yetişemedikleri yerlere yetişmeye çalışıyoruz. AFAD'la iletişim halindeyiz. Bir ihtiyaç olduğunda haber veriyoruz."

Çakmak, dernek olarak yaptıkları yardımlar dışında doğum günlerini tespit ettikleri kişilere sürpriz doğum günü planlayıp, onları mutlu etmeye çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu zor günlerde az da olsa yüzlerini gülümsetebilmek için tespit ettiğimiz inanların çadırlarına, evlerine gidiyoruz. Bunların yarısı yaşlı, bugüne kadar hiç doğum günü kutlamamış insanlardı. Çok sevindiler. Geriye kalanlar da çocuklardı. Birlikte çok güzel vakit geçirdik. Mumlarımızı yaktık, pastayla çadırlarımıza girdik. Bir pasta bile insanın hayatını çok renklendirebiliyor. Elazığ olarak sıkıntılı süreçteyiz ama küçük bir pastayla bile mutlu olduklarını, sosyalleştiklerini ve normal hayata dönebileceklerini onlara aşılamak istedik. Çok da güzel oldu. Çok mutlu oldular. Onların mutlu olması bizim mutluluğumuz demek. Biz onların mutluluğunu hedefliyoruz. Onlarla beraber mutlu oluyoruz."

Kaynak: AA