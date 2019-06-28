Doğum günü pastası yerine karpuz

Osmaniye'de bir ilkokulu öğretmeni, mesai arkadaşları tarafından hazırlanan sürpriz doğum gününde yaş pasta yerine üzerine mum dikilen karpuzu kesti.

Mehmet Nuri Arıoğlu İlkokulu'nda görev yapan idareci ve öğretmenler, aynı okulda çalıştıkları öğretmen Cengiz Paşaoğlu'nun 50'nci yaş gününde sürpriz yapmak istedi.

Manavdan aldıkları karpuza yüz çizen ve üst kısmını keserek mum diken öğretmenler, öğretmenler odasında oturan Paşaoğlu'nun önüne getirerek sürpriz yaptı.

Karpuzun üzerindeki mumları üfleyen Paşaoğlu, daha sonra karpuzu kesip dilimleyerek arkadaşlarına ikram etti.

Paşaoğlu, hayatı boyunca unutamayacağı bir doğum günü yaşadığını söyledi. Karpuzu pasta yaparak sürpriz yapan arkadaşlarına teşekkür eden Paşaoğlu, "27 yıllık meslek hayatımda çok çeşitli doğum günleri gördüm, yaşadım. Birçok arkadaşımızın doğum gününü birlikte kutladık. Özellikle de Çukurova bölgemizde yetişen karpuz ile doğum günü kutlaması yapılması beni çok mutlu etti. Tüm öğretmen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Mutlu oldum." diye konuştu.

Okul Müdürü Selim Yiğit, Paşaoğlu'na farklı bir doğum günü kutlaması yapmak istediklerini ifade ederek, "Arkadaşımızın hayatında kalıcı olması düşüncesiyle farklı bir doğum günü kutladık. Çukurova'nın sıcağında karpuz yiyerek serinledik. Yaşamında başarı ve mutluluklar diliyoruz." diye konuştu.

Öğretmenlerden Elif Bayram da, pasta yerine karpuz ile mesai arkadaşlarının doğum gününde eğlenceli bir kutlama yaptıklarını, kutladıkları doğum gününün hem Paşaoğlu'nun hem de kendilerinin hayatında güzel bir anı olarak kalacağını kaydetti.

Kaynak: AA