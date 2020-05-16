Doğum günü pastası kapıdan değil, balkondan geldi
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Doğum günü pastası kapıdan değil, balkondan geldi

Doğum günü pastası kapıdan değil, balkondan geldi Sirenler Ceren için çalındı Adıyaman'da, itfaiye ekiplerinin engelli bir genç kıza hazırladıkları doğum günü sürprizi herkesi şaşırttı.

Doğum günü pastası kapıdan değil, balkondan geldi
16.05.2020 18:27 | Son Güncelleme: 16.05.2020 18:30

Doğum günü pastası kapıdan değil, balkondan geldi

Sirenler Ceren için çalındı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, itfaiye ekiplerinin engelli bir genç kıza hazırladıkları doğum günü sürprizi herkesi şaşırttı. İtfaiye ekipleri hazırladıkları doğum günü pastasını kapıdan değil balkona uzattıkları itfaiye merdiveniyle getirdi.

Adıyaman Merkez Bahçelievler Mahallesi 941 Sokak içerisinde ikamet eden ve engelli olduğu öğrenilen Ceren Gürbüzcan'ın 15. Yaş gününe basacağını duyan Adıyaman Belediyesi İtfaiye ekipleri sürpriz bir doğum günü etkinliği düzenledi. Ceren'in itfaiyeye merakının olduğunu duyan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, sirenler çalarak Ceren'in ailesiyle kaldığı ikamete geldi. İtfaiye ekipleri daha sonra itfaiye merdivenin 4 katlı binanın 3. Katına uzattı. 3. Katta ikamet eden Ceren itfaiye ekiplerinin balkonlarına uzattıkları merdivenle pasta getirdiğini görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Oldukça mutlu olan Ceren'in doğum günü burada bulunan İtfaiye Müdürü Ali Doğan ve itfaiye erleri tarafından kutlandı. İtfaiye Müdürü Ali Doğan ve itfaiye erleri tarafından Ceren'e, üzerinde Adıyaman İtfaiyesi yazan tişörtler ve itfaiye aracı hediye edildi.

Hem Ceren'in hem de kendilerinin oldukça mutlu olduğunu söyleyen İtfaiye Müdürü Ali Doğan, "Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak kızımızın doğum gününün olduğunu ve Engelliler Haftası münasebetiyle, Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç'ın da müsaadeleriyle böyle bir sürpriz yapalım dedik. Kızımızın itfaiyeye karşı bir sempatisi de olduğunu öğrendik. Merdivenle, itfaiye aracıyla, itfaiyeci arkadaşlarımızla beraber böyle bir organizasyon düzenledik. Bende çok mutluyum kendileri gibi. Kendisine mutluluklar diliyorum" dedi.

Daha sonra konuşan Ceren Gürbüzcan ise, "Çok teşekkür ederim, sağ olun. Evet, mutlu oldum. İtfaiyeyi seviyorum. Pastayı balkondan merdivenle getirdiler" şeklinde konuştu.

İtfaiye ekiplerine teşekkür eden Ceren'in annesi Esengül Gürbüzcan ise, "Kızım çok mutlu oldu. Evet, itfaiyeyi seviyor. İtfaiyeyi, ambulansı, polise meraklı, seviyor. Evet çok mutlu oldu. İtfaiye aracıyla pastayı balkondan uzattılar, teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Doğum günü pastası kapıdan değil, balkondan geldi

Kaynak: İHA

Manşet

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