Doğum Günü Pastası 8 Kişiyi Zehirledi

Tekirdağ'da 8 kişinin zehirlendiği doğum günü pastasında mikroorganizma tespit edildi.



Edinilen bilgiye göre Z.T., oğlu E.S.'nin doğum günü için Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da bulunan bir pastaneden doğum günü pastası aldı. Akşam saatlerinde doğum günü pastasını kesen E.S., pastasını doğum günü partisine katılanlara da ikram etti. İkramın ardından doğum günü partisine katılan 8 kişi Tekirdağ'da bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Z.T.'nin şikayetleri üzerine Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından pastanede denetim yapıldı. Denetimlerde işletmede bulunan soğuk dolaptan mikrobiyolojik analiz yapılmak üzere yaş pasta numunesi alındı. Numune analiz sonucunda pastanın TGK Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğine uygun olmadığı tespit edildi.



Bunun üzerine Gıda Tarım ve Hayvancılık Tekirdağ İl Müdürlüğü yetkilileri pastane hakkında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. - TEKİRDAĞ