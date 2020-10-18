Doğum günü partisinde kavga çıktı: 1'i garson 5 kişi yaralandı
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Doğum günü partisinde kavga çıktı: 1'i garson 5 kişi yaralandı

18.10.2020 10:31 | Son Güncelleme: 18.10.2020 10:42
Doğum günü partisinde kavga çıktı: 1'i garson 5 kişi yaralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir restoranda düzenlenen doğum günü partisinde kavga çıktı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir restoranda düzenlenen doğum günü partisinde kavga çıktı. Çıkan kavgada biri garson 5 kişi yaralandı.

Olay, Türkmen Mahallesi 3. Sokak üzerinde bulunan bir restoranda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doğum günü kutlaması için restorana gelen bir grup ile başka bir doğum günü kutlaması yapan grup arasında sebebi henüz belli olmayan bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Her iki grup birbirlerine sandalye ve içki şişeleriyle saldırdı. Kavgayı ayırmaya çalışan garson ise kesici bir cisimle kolundan yaralandı. İki grupta yaralılar, kendi imkanlarıyla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, birbirlerine saldıran her iki grubu da gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken restoranda ciddi maddi hasar oluştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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