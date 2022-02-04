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Doğum günü ölüm günü oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Doğum günü ölüm günü oldu

Sinop'ta otomobilin ağaca çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

ERFELEK, SİNOP (İHA) - Sinop'ta otomobilin ağaca çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Sürücülerden bir tanesinin ise doğum gününde hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Kaza, 03.00 saatlerinde Sinop- Erfelek yolu Çelenköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 57 KB 647 plakalı otomobil ile seyir halinde olan Remzi Özdağ(65), direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kenarında bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Özdağ ve yanında bulunan Yılmaz Özdemir(48), olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada ölen sürücü Remzi Özdağ'nın bugün doğum günü olduğu öğrenildi. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Erfelek, Sinop, Doğum, Kaza, 3. Sayfa, Haber

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