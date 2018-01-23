Doğum Günü Kutlamasında Yakılan Maytap Faciaya Neden Oluyordu (2)

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ALEV ALEV YANAN KAFETERYADAN KAÇTILARİzmit'te alev alev yanan kafeteryada yaşanan can pazarı görüntülendi.
ALEV ALEV YANAN KAFETERYADAN KAÇTILAR
İzmit'te alev alev yanan kafeteryada yaşanan can pazarı görüntülendi. Kafeteryada bulunanlar çığlıklar atarak binadan çıkarken, çevrede bulunanlar ise 'Kaçın kaçın' diyerek binadan çıkanları yönlendirdi. Alevlerin yükseldiği binadan çıkanlar koşarak olay yerinden uzaklaştı. Olay yerinde bulunanlar yaşanan can pazarını cep telefonu ile görüntüledi.