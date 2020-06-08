Doğum günü kutlaması sonucu sokak karantinaya alındı
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Doğum günü kutlaması sonucu sokak karantinaya alındı

Doğum günü kutlaması sonucu sokak karantinaya alındı Eskişehir'i Mahmudiye ilçesinde çocuğunun doğum günü kutlamasının ardından yaptırdığı Korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan anne B.Y. ve kutlamaya katılan 32 kişi karantina altına alındı.

08.06.2020 19:44 | Son Güncelleme: 08.06.2020 19:53

Doğum günü kutlaması sonucu sokak karantinaya alındı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'i Mahmudiye ilçesinde çocuğunun doğum günü kutlamasının ardından yaptırdığı Korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan anne B.Y. ve kutlamaya katılan 32 kişi karantina altına alındı.

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesine akraba ziyareti sebebiyle İstanbul'dan gelen B.Y., evde çocuğu için doğum günü kutlaması yaptı. Kutlamaya tanıdıkları ve çevrede oturan yakınlar katıldı. Bir süre sonra B.Y. isimli şahıs rahatsızlanınca yapılan Korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Daha sonra Sağlık İl Müdürlüğü filyasyon ekibi tarafından yapılan çalışma neticesinde 32 kişinin doğum günü kutlamasına katıldığı ve B.Y. ile temas halinde olduğu öğrenildi.

Mahmudiye İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun verdiği karar doğrultusunda Çal Mahallesi'ndeki Uğur Sokak'ta 32 kişinin 6 hanede yaşadığı anlaşılarak karantina altına alındı. Sokağa girişler kapatılırken, sokakta yaşayan vatandaşların ihtiyaçları ise Mahmudiye Kaymakamlığı koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacak.

Doğum günü kutlaması sonucu sokak karantinaya alındı

Kaynak: İHA

Manşet

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