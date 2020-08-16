Doğum günü hediyeleri minik dostlara yaradı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Doğum günü hediyeleri minik dostlara yaradı

Ümraniye'de doğum gününde dostlarından hediye yerine minik dostlar için mama isteyen Meltem Kaygun, toplanan mamaları hayvan barınağına teslim etti.

Doğum günü hediyeleri minik dostlara yaradı
16.08.2020 10:57 | Son Güncelleme: 16.08.2020 11:01

Ümraniye'de doğum gününde dostlarından hediye yerine minik dostlar için mama isteyen Meltem Kaygun, toplanan mamaları hayvan barınağına teslim etti. Meltem Kaygun'un bu anlamlı desteğinden etkilenen barınak görevlileri ise hayvan sever gence doğum günü pastası kesti.

Hukuk fakültesi öğrencisi Meltem Kaygun'un 31 yaşına girerken aklına örnek bir fikir geldi. Doğum günü hediyesi alacak arkadaşlarına çağrıda bulunan Meltem Kaygun, hediye yerine kedi ve köpekler için mama alınmasını istedi. Bu çağrıya kulak veren arkadaşları ise kısa sürede 80 paket mamayı toplayarak Meltem Kaygun'a destek verdiler. 

Doğum gününde minik dostları unutmayarak anlamlı bir davranışa imza atan Meltem Kaygun, arkadaşlarının doğum günü hediyesi olarak aldığı bir tonun üzerindeki kedi ve köpek mamasını Ümraniye Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim etti. Bu davranıştan etkilenen hayvan barınağı görevlileri ise Meltem Kaygun'a pasta keserek doğum gününü kutladılar. 'SOKAKTA YAŞAYAN DOSTLARIMIZA KATKI SAĞLADIĞIM İÇİN MUTLUYUM?Doğum gününde sokak hayvanlarını unutmayarak örnek bir davranış sergileyen Meltem Kaygun, 'Bu yıl ki doğum gününde hayvan barınaklarına yardım etme konusunda bir fikri olduğunu ve bunu da uygulamaya geçirdiğini belirten Meltem Kaygun, 'Ailem başta olmak üzere tüm arkadaşlarım katkı sağladılar, böyle bir projede yer aldım. Gerçekten bunun için çok mutluyum. Paylaştıkça çoğalıyor güzellikler. ve böyle bir projenin içinde yer almak da bana neden bu dünyada olduğumu hatırlatıyor. Ben insanların böyle aktivitelerini, yaptıkları etkinlikleri, faydalı bir amaçla kullanabileceklerini düşünüyorum. Yani barınaklar olabilir, esirgeme kurumları olabilir, huzur evleri olabilir, katkı sağlayıp onların şartlarını biraz daha iyileştirebileceğimizi düşünüyorum. Sokakta yaşayan dostlarımız için kendimce bir katkı sağlamak istedim naçizane. Bir farkındalık olsun, herkes de böyle bir katkı sağlasın istedim. Azı çoğu yok bunun çünkü. 80 paket mama toplayabildim. Bu yüzden de çok mutluyum' şeklinde konuştu. 'HERKESİN HAYVANLARIMIZ İÇİN BÖYLE KATKILARDA BULUNMASINI İSTERİZ?Kızının bu davranışından etkilendiğini belirten anne Nuran Kaygun, 'Öncelikle kızımın yapmış olduğu bu anlamlı davranıştan dolayı çok mutlu oldum. Herkesin hayvanlarımız için böyle katkılarda bulunmasını isteriz tabi. Bu bir teşviktir. Umarım herkes duyarlı olur' ifadelerini kullandı.'HERKESTEN YARDIM BEKLİYORUZ?

Ümraniye Belediyesi Veterinerlik İşleri Şefi, Veteriner Hekim Berkant Mutlu ise hayvanlara verdiği destekten dolayı Meltem Kaygun'a teşekkür ederek, 'Minik dostlarımız için şunu söyleyebilirim. Herkesten yardım bekliyoruz. Belediyemiz zaten gerekeni yapıyor. Fakat insanların gelip bizim kedilerimizi, köpeklerimizi, hayvanlarımızı ziyaret etmesi ve onlara gönülden bir destek vermesi tabi hem onları hem de bizi mutlu ediyor. Bundan sonraki süre içerisinde Meltem Hanım bir örnek teşkil ediyor tüm Ümraniyeli vatandaşlarımız için. İnşallah onlara bir ilk ışık olur' diye konuştu.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun Magazin
İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın 3. Sayfa
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil Güncel
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya...
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor Ekonomi
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı 3. Sayfa
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü Güncel
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü
Zonguldak'ta koyda mahsur kalan 8 kişi gün ağarınca kurtarıldı
Zonguldak'ta koyda mahsur kalan 8 kişi gün ağarınca kurtarıldı
Aşırı hızla seyreden aracın çarpması sonucu hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti
Aşırı hızla seyreden aracın çarpması sonucu hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Dün, son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık; bu sonucu bekliyorduk
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Dün, son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık; bu sonucu bekliyorduk
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Bakan Selçuk'tan 'Okulların açılması yine ertelenir mi?' sorusuna yanıt: Maskenizi takın, mesafenizi koruyun ki okulları açabilelim
Bakan Selçuk'tan "Okulların açılması yine ertelenir mi?" sorusuna yanıt: Maskenizi takın, mesafenizi koruyun ki okulları açabilelim
Site kurallarına uymak istemedi, aracıyla koca kapıyı yerinden söktü
Site kurallarına uymak istemedi, aracıyla koca kapıyı yerinden söktü
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı?
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı?
Bakan Soylu, 'Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim' diyen Biden'a meydan okudu
Bakan Soylu, "Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim" diyen Biden'a meydan okudu
Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üs katyuşa füzeleriyle vuruldu
Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üs katyuşa füzeleriyle vuruldu
Son Dakika: Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk tepki: O günler geride kaldı
Son Dakika: Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk tepki: O günler geride kaldı
Kocaeli'nde seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı
Kocaeli'nde seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı
Türkiye'den Doğu Akdeniz'deki gerginlikle ilgili manidar açıklama: Dostluğumuz değerlidir, bilen için
Türkiye'den Doğu Akdeniz'deki gerginlikle ilgili manidar açıklama: Dostluğumuz değerlidir, bilen için
Bakan Koca: Virüs, bana bir şey olmaz diyenlerle, benden başkasına zarar gelmez diyenlerin desteğiyle yayılıyor
Bakan Koca: Virüs, bana bir şey olmaz diyenlerle, benden başkasına zarar gelmez diyenlerin desteğiyle yayılıyor
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Duygu Delen'in babası isyan etti: Mehmet Kaplan serbest bırakılmasaydı kızım ölmeyecekti
Duygu Delen'in babası isyan etti: Mehmet Kaplan serbest bırakılmasaydı kızım ölmeyecekti
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı
Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Ordu'da düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 35 kişiye koronavirüs bulaştı
Ordu'da düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 35 kişiye koronavirüs bulaştı
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı
Sterling'in boş kaleye atamadığı pozisyon, Manchester City-Lyon maçına damga vurdu
Sterling'in boş kaleye atamadığı pozisyon, Manchester City-Lyon maçına damga vurdu
Çinli 'süper baba' kızını ölümden böyle kurtardı
Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı
Khloe Kardashian, fotoğraf paylaşıp televizyona çıkınca takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu
Khloe Kardashian, fotoğraf paylaşıp televizyona çıkınca takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu
Husumetli olduğu komşusuyla plajda karşılaşan şahıs, aynı aileden 3 kişiyi bıçakla yaraladı
Husumetli olduğu komşusuyla plajda karşılaşan şahıs, aynı aileden 3 kişiyi bıçakla yaraladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aamir Khan Demet Akalın Hatice Çarpar Orlando Bloom
Spor Caner Erkin Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Kaza Çocuk Ağustos Doğu Akdeniz
Şu an buradasınız: Doğum günü hediyeleri minik dostlara yaradı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.8.2020 11:01:34. #1.15#
title