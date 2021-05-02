Doğum günü davetine mutlu eden cevap

Gaziantep'in Araban ilçesinde Kaymakam Abdulhamit Mutlu, kendisine sosyal medyadan ulaşan küçük bir kızın doğum günü davetine icabet etti.

Gaziantep'in Araban ilçesinde Kaymakam Abdulhamit Mutlu, kendisine sosyal medyadan ulaşan küçük bir kızın doğum günü davetine icabet etti. Küçük kız ile evinin önünde görüşen Mutlu, çiçek ve hediye vererek, küçük kızın doğum gününü kutladı.

Gaziantep'in Araban ilçesi merkezinde ikamet eden ve Koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan ve ismi açıklanmayan küçük bir kız çocuğu bir kız çocuğu sosyal medya hesabından Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu'ya ulaşarak, doğum günü kutlaması için evine davet attı. Küçük kızın mesajını gören Kaymakam Mutlu, hemen küçük kıza ulaşarak, doğum gününü kutlamaya gleceği sözünü verdi. Mutlu, küçük kızın ailesi ile iletişime geçerek, evin adresini tespit etti. Mutlu, sürpriz bir ziyaret ile küçük kızı görmeye gitti. Küçük kız ile evinin önünde görüşen Mutlu, çiçek ve hediyeler verdiği kızın doğum dününü de kutladı.

Sosyal medya hesabından da kendisine ulaşan küçük kıza doğum günü hediyesini ulaştırdığını belirten Kaymakam Mutlu, küçük kız ile birlikte çekildiği fotoğraf ile birlikte yaptığı paylaşımda, "Kaymakam abi bugün benim doğum günüm, gelir misiniz? diye mesaj atmış bu miniğimiz. Yasaklardan dolayı pastamızı kesemesekte hediyemizi vererek doğum gününü kutladık. Ömrün güzel olsun miniğimiz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı