Doğum günü alışverişi! Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu ve yaşam koçu eşi Çiğdem Çalışkanoğlu, önceki gün City's Nişantaşı çıkışı görüntülendiler

Snob Magazin'in haberine göre; Korona virüs nedeniyle üç aydır evlerinde olduklarını ve uzun bir aradan sonra ilk kez alışverişe çıktıklarını söyleyen çift, "Bir oyuncu arkadaşımızın doğum günü için alışverişe çıktık. Sürpriz olacağı için bu oyuncu arkadaşımızın ismine veremiyoruz" dedi.

Sinan-Çiğdem Çalışkanoğlu çiftinin maskelerini takarak tedbirlere uydukları görüldü.