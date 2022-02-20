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Doğukent'te seyirci rekoru kırıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Doğukent'te seyirci rekoru kırıldı

Doğukent Stadyumu, bu yana en yüksek seyirci sayısına Elazığspor-1954 Kelkit Belediyespor maçında ulaştı.

Doğukent Stadyumu, bu yana en yüksek seyirci sayısına Elazığspor-1954 Kelkit Belediyespor maçında ulaştı.

TFF 3. Lig 1. Grup 23. haftasında konuk ettiği 1954 Kelkit Belediyespor'a 2-1 mağlup olan Elazığspor, sezonun en yüksek seyirci sayısına ulaştı. Edinilen bilgilere göre müsabakayı bin 499 biletli seyirci takip etti ve bu rakam Doğukent Stadı'nın kuruluşundan bu yana en yüksek seyirci sayısı olarak kayıtlara geçti.

Müsabakada 155 resmi ve 25 özel güvenlik elemanı görev yaptı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Elazığspor, Spor, Haberler

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