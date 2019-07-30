Doğukan Ulu 3 yıl daha Galatasaray'da

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol takımı, Doğukan Ulu'nun sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Doğukan Ulu 3 yıl daha Galatasaray'da

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol takımı, Doğukan Ulu'nun sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Galatasay Erkek Voleybol takımı, iç transferde Doğukan Ulu ile sözleşme yeniledi. Sarı-kırmızılıların alt yapısından yetişen 24 yaşındaki Ulu, Galatasaray formasıyla birlikte Balkan şampiyonluğu ve Avrupa ikinciliği başarılara imza attı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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