Haberler » Spor » Doğukan Sinik'in dayılık heyecanı - Spor

Doğukan Sinik'in dayılık heyecanı

Antalyaspor'un genç yıldızı Doğukan Sinik dayı oldu.

02.01.2020 22:03 | Son Güncelleme: 02.01.2020 22:08
Doğukan Sinik'in dayılık heyecanı

Antalyaspor'un genç yıldızı Doğukan Sinik dayı oldu. Doğukan Sinik'in ablası Tuğçe ve eniştesi Soner çiftinin dünyaya gelen bebeğine Alvina ismi verildi. Doğukan Sinik, yeğenine ilk hediye olarak üzerinde adının yazılı olduğu bir Antalyaspor forması aldı. Minik Alvina'yı kucağına alarak yaşadığı heyecanı ölümsüzleştiren Doğukan Sinik, "Yeğenim Alvina'nın sağlıklı olarak dünyaya gelmesi en büyük arzumuzdu. Şimdi de kucağımıza almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Umarım uzun, sağlıklı ve mutlu bir yaşamı olur" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler