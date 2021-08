Doğudan Yükselen Yıldız Aneesa Sharif

Aneesa Sharif, kariyerine kısa zamanda makyaj öğreticiliği, üniversitede öğretim görevlisi olmayı ve son olarak da modelliği sığdıran Londra doğumlu ama Pakistan asıllı makyöz, öğretmen ve model olarak kariyerini sürdürmektedir. L'amour isimli şirketiyle de iş insanı olarak sektörde yer almaktadır.

Modelliğe tamamen profesyonel bir manada başladığını bu yüzden profesyonel ilişkilerinin yanı sıra sağlam arkadaşlıklar da kurduğunu ifade eden Aneesa Sharif, iş hayatının dışında kalan özel hayatına dair yaptığı açıklamada boş zamanlarında yüzdüğünü, alış veriş yaptığını ve sosyalleştiğini dile getirdi. Sahip olduğu sert dış görünüme karşın oldukça duygusal bir İnsan olduğunu söyleyen Aneesa Sharif, "Bu özelliğimi oldukça az insan bilmektedir" dedi.

Oyunculuğa dair açıklamalarda da bulunan Aneesa Sharif, zaman zaman reklam filmlerinde rol almasına rağmen oyunculuk için henüz erken olduğunu şu an için yalnızca modellik üzerine yoğunlaşacağını belirtti. Başarılı bir model olarak kendisini örnek alanlara ve modellik yapmak isteyenlere bir takım uyarılarda bulunan Aneesa, "Kendinize karşı dürüst olun, beklentilerinizi yönetmeyi de bilin" dedi.

Pakistanlı olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Aneesa Sharif, Pakistan'daki moda endüstrisinin inanılmaz bir yükseliş içerisinde bulunduğunu görmekten mutluluk duyduğunu da dile getirdi. Moda endüstrisinin Pakistan'daki gelişimine paralel olarak müzik sahnelerinin de inanılmaz bir şekilde gelişimine şahit olduklarını dile getiren Aneesa, "Sergilenen moda şovları, müzik sahnelerinin tam da istedikleri şey. Bu yüzden modanın kalbinin attığı her yerde müzik endüstrisinden birilerini görmek mümkün" dedi.

Hayranları ile her daim ilişki içerisinde bulunduğunu söyleyen Aneesa Sharif, "Dileyen herkes ile Instagram hesabım üzerinden iletişim kurabilirim" dedi.

Şu an için herhangi bir dileğinin ya da hayalinin olmadığını da açıklayan ünlü model şimdiye kadar hayalini kurduğum her şeyi ama her şeyi gerçekleştirebilmiş olmanın mutluluğunu yaşadığını da sözlerine ekledi. Kendisine ait merak edilen bazı soruları da cevaplayan Aneesa Sharif, Pakistan'da Keşmir Şehrini çok sevdiğini, bazı taze meyvelerin yanı sıra yeşil çayın ideal kahvaltı menüsü olduğunu söyledi. Parfüm olarak Coco Chanel parfümü kullandığını, tavuk ve peynirin en sevdiği iki pizza malzemesi olduğunu, korku duymamaktan çok korktuğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: Bültenler