Doğudaki Yaylalar Baharda Şenlenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, uzun zamandır güvenlik sebebiyle uygulanan yaylalara çıkma yasağının gelecek bahardan itibaren kaldırılacağı yönündeki açıklaması, doğu illerinde sevinçle karşılandı.



Hakkari, Van, Muş ve Bitlis'te ziraat odası, ticaret borsası ve üretici birliklerinin yöneticileri, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen etkin mücadelede vatandaşların zarar görmemesi için uygulanan yayla yasağının gelecek yıl ilkbahar mevsiminden itibaren kaldırılmasıyla yaylaların eskisi gibi hayvan sürüleriyle renkleneceğini ifade etti.



Hakkari Ziraat Odası Başkanı Naif Önal, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayla yasaklarının kaldırılacağına yönelik açıklamasının bölgede heyecan yarattığını söyledi. Kentte en önemli geçim kaynaklarından birinin hayvancılık olduğunu belirten Önal, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu açıklaması Hakkari çiftçisini ve halkını son derece heyecanlandırmıştır." dedi.



Tekrar küçükbaş hayvancılık yapabilmek için yaylalara, meralara, çayırlara çıkmaları gerektiğini ifade eden Önal, "Yaylaya çıkabilmemiz için de altyapı lazım. Şu anda üreticilerimiz yayla yasaklarından dolayı hayvanlarını satmış durumda. Yaylaya çıkabilmemiz için hayvan lazım. Köylerimizde hayvan barınaklarının bir an önce yapılması lazım. Her aileye 25 koyun 2 koç vermek koşuluyla, hibe veya geri ödemeli olarak her aileye bu koyunlarımızı tahsis ettiğimiz zaman tabii ki insanlar yaylaya çıkacak. 1990'lı yıllarda hedefimiz olan 2 milyon 500 bin küçükbaş hayvana ulaşabiliriz." diye konuştu.



Hakkari'de kırsal kalkınma alanında bin 155 proje hazırlanarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına sunulduğunu anlatan Önal, bunların desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Önal, yayla yasaklarının kaldırılması ve üreticilerin desteklenmesi durumunda 2 yıla kadar et konusunda dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak potansiyele sahip olacaklarını dile getirdi.



"Hayvan ve süt çoğalacak, et ucuzlayacak"



Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay da ilçede 2 milyon ton kaba yem potansiyeli olduğunu söyledi.



Yayla yasağının kaldırılmasıyla buralardaki ot ve kaba yemin tekrar gündeme geleceğini belirten Onay, şöyle devam etti:



"Bununla hayvan ve süt çoğalacak, et ucuzlayacak. Tarıma dayalı olan sanayinin hareketlenmesine de katkıda bulunacak. Bu, büyük bir atılımdır. Hayvanlara kışın yedireceğimiz bitkiyi yazın yediriyorduk, kışa yemimiz kalmıyordu. Yayla yasağının kaldırılması bu sıkıntının giderilmesi anlamına gelir. Memlekete faydası çok büyüktür. İlçede 500 bin koyun, 60-70 bin civarında büyükbaş hayvan bulunuyor. Yaylalara insanlarımız çıktığı zaman bu iş gücünü katma değere çevirecek. Katma değer paraya dönecek, dolayısıyla vatandaşların durumu iyi olacak."



"Desteklediğimiz bir karar"



Van Ticaret Borsası Başkanı Enver Memduhoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını desteklediklerini söyledi.



Bundan önce de her platformda yasaklı yaylaların açılması konusunu gündeme getirdiklerini belirten Memduhoğlu, "Bölgemizin en büyük ekonomik dinamiklerinden biri tarım ve hayvancılık. Bu nedenle Cumhurbaşkanımızın söylemleri desteklediğimiz bir açıklama. Mera alanlarının yeniden açılması hayvancılığa da olumlu katkı sağlayacak. Özellikle küçükbaş hayvancılığın daha da gelişmesini etkileyen bir adım olacak. Desteklediğimiz bir konuydu. İnşallah bunun etkisi kısa zamanda bölgemizde hissedilecek." dedi.



Van Ziraat Odası Başkanı Hasan Özgökçe, yasağın kaldırılmasının bölgede pozitif etki yaratacağını ifade etti.



Bölgenin en önemli geçim kaynaklarından birinin hayvancılık olduğuna işaret eden Özgökçe, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Hayvancılık zor durumdaydı. Besicilerimiz hayvanlarını yaylalara çıkarıp ot veremedikleri için yem almak zorunda kalıyorlardı. Bu da maliyetlerin artasına neden oluyor, insanlar da hayvancılık yapmaktan vazgeçiyordu. Yaylaların tekrar insanların hizmetine sunulması kararını çok olumlu buluyoruz. Bu karar hayvancılığın gelişmesine ve bölgenin eski günlerine kavuşmasına vesile olacaktır ancak hayvancılığın gelişmesindeki tek engel bu değil. Diğer sorunların çözümü konusunda da gereken çalışmaların yapılmasını bekliyoruz."



"Hayvancılığı zirveye taşıyacak"



Van Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Sabri Yılmaz, hayvancılıkla geçimini sağlayan insanlar olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasını büyük bir sevinçle karşıladıklarını ifade etti.



Daha önce bölgede tarım ve hayvancılık sektörü temsilcileriyle yapılan toplantılarda da bu konuyu gündeme getirdiklerini söyleyen Yılmaz, Türkiye'nin en geniş yaylalarına sahip olan bölgede bu potansiyelin sadece yüzde 30'unu kullanabildiklerine dikkati çekerek, bu durumun hayvancılığın gelişmesini olumsuz etkilediğini bildirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını desteklediklerini vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:



"Bu kararın ardından biz de üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bu karar bölgede hayvancılığı tekrar zirveye taşıyacak. Cumhurbaşkanımız bu kararı açıklayarak üzerine düşeni yaptı. Şimdi sıra bizlerde. Biz de bölgede hayvancılığın gelişmesi için çaba göstereceğiz. Üreticilerimizin de hayali buydu. Yıllar önce birçok ülkeye ihraç edilen küçükbaş hayvanların yüzde 70'i Van'dan gidiyordu. Yaylaların açılmasıyla biz o günlere yeniden kavuşacağımıza inanıyoruz. Yasaklı dönemde hayvancılığı bırakarak kente göç eden insanlar var. Bundan sonra o insanların tekrar köylere dönmesini sağlayacak desteklemelerin sağlanması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız beklediğimiz açıklamayı yaparak üzerine düşeni yaptı. Bundan sonra bakanlıkların ve bizlerin hayvancılığın gelişmesi için üzerimize düşeni yapmamız lazım. Biz yöremizde bu görevi üstlendik ve ne gerekiyorsa yapmaya hazırız."



"Yasağın kalkması ekonomiye olumlu katkı sağlayacak"



Hizan Ziraat Odası Başkanı Erkan Durmaz, yasağın kaldırılmasının bölge hayvancılığına canlılık getireceğini söyledi.



"Bölgemizin geçim kaynağı hayvancılığa dayalı. Yaylalar açılmadığında bölgede hayvancılık yapmak zor oluyor çünkü coğrafi yapıdan dolayı büyük tarım alanlarımız yok. Bu nedenle yem depolayacak şansımız da olmuyor." diyen Durmaz, "Güvenlik gerekçesiyle uygulanan yayla yasaklarının kaldırılmasının ilimizin ve ülkemizin ekonomisine büyük katkı sunacağına inanıyorum. Yaylaların tekrar kullanıma açılmasıyla ilimizde hayvancılık eski canlılığına kavuşacak. Ülkenin et ithalatını da önleyebilecek bir karardır. Bu karardan dolayı Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Hizan Bal Üreticileri Birliği Başkanı Seyithan Ekinci de yasak nedeniyle arıcıların da yaylalara gidemediğini söyledi.



Ekinci, "Bu açıklama bizi çok sevindirdi. İlçemizdeki yaylalarda bitki örtüsü çok zengin ancak bunları güvenlik gerekçesiyle kullanamıyoruz ayrıca bu yaylaların yolu yok. Yasakların kaldırılmasıyla buralara yol yapılması için girişimlerde bulunacağız. Yaylalarımızın bitki örtüsü kekik ve geven bitkisinden oluşuyor. Bu yasaklar kalktığında arıcılarımız daha fazla bal üretecek." diye konuştu.



"Karar bölge ekonomisine olumlu katkı sağlayacak"



Muş Ziraat Odası Başkanı Hakim Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hakkari'de yaptığı açıklamanın besicileri mutlu ettiğini dile getirdi.



Muş'ta 315 bin büyükbaş ve 1 milyonun üzerinde küçükbaş hayvan varlığı bulunduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti:



"Yaylaların açılmasıyla ben inanıyorum ki önümüzdeki yıl bu sayı artacaktır. Güvenlik gerekçesiyle uzun süreden beri yaylalara çıkılmaması sonucu birçok üretici hayvanlarını satarak göç etmek zorunda kalmıştı. Yaylaların yeniden serbest olması göç eden vatandaşların dönüş yapmasını sağlayacak ve böylece hayvan varlığı da büyük oranda artacaktır. Vatandaş hayvanın sütünden, peynirinden, yoğurdundan, yününden ve yağından elde ettiği gelirle geçimini sağlıyor. Alınan karar bölge ekonomisine olumlu katkı sağlayacaktır."