Doğudaki 4 il için kuvvetli buzlanma ve don uyarısı
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Doğudaki 4 il için kuvvetli buzlanma ve don uyarısı

22.01.2021 10:13 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:16
Doğudaki 4 il için kuvvetli buzlanma ve don uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesindeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için kuvvetli buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Doğu Anadolu Bölgesindeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için kuvvetli buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Hava sıcaklıklarında bir değişikliğin olmayacağı bölgede rüzgar, kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise doğu ve kuzeydoğudan saatte 10-30 kilometre kuvvetinde esecek.

İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklığın sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 7, Van 1, Muş ve Hakkari'de 4 derece olması bekleniyor.

Mevcut kar katmanının üzerine kuvvetli yağışların gelmesiyle eğimi dik yamaçlarda yaşanabilecek çığ riskine, yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı ile ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

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