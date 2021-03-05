Doğuda kış batıda yaz
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Doğuda kış batıda yaz

05.03.2021 15:52 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:57

Kar o kadar fazla yağdı ki ağaçlar, arabalar, evler beyaza büründü.

Kar o kadar fazla yağdı ki ağaçlar, arabalar, evler beyaza büründü. Bazı köy yollarının ulaşıma kapanmasıyla karayolları ekipleri seferber oldu.

İstanbul'da ise güneşi görenler deniz kenarlarına koştu. Ünlü caddebostan sahili uzun bir sessizlik sonrası ilk kez bu kadar kalabalıktı.

Ancak kalabalıkla birlikte korona virüs riski de artıyor. Risk haritasında turuncu renkte olan İstanbul'un maviye dönmesi için çalışmalar sürerken bu görüntüler düşündürdü.

(İHA)

Doğuda kış batıda yaz
Doğuda kış batıda yaz
Doğuda kış batıda yaz
Doğuda kış batıda yaz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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