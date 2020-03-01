Doğuda kış
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Doğuda kış

Kar yağarken yoldan geçen araçlar Ormanlardan görüntüler Karlı yolda yürüyen insanlar Kar küreme makinesinin çalışması Kar küreyen vatandaşlar Karla kaplanmış araçlar Karla kaplı ağaçlar Ağaç üzerideki karga KARS - Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

01.03.2020 12:36 | Son Güncelleme: 01.03.2020 12:38
Doğuda kış

Kar yağarken yoldan geçen araçlar

Ormanlardan görüntüler

Karlı yolda yürüyen insanlar

Kar küreme makinesinin çalışması

Kar küreyen vatandaşlar

Karla kaplanmış araçlar

Karla kaplı ağaçlar

Ağaç üzerideki karga - Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

İki gündür devam eden kar yağışıyla kar kalınlığı ilçede 20, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 30 santimetre ölçüldü.

Ağaçlar, bitkiler karla kaplanırken sürücüler yollarda kontrollü şekilde ilerleyebiliyor. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Kaynak: AA


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