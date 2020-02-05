Doğuda kış
Karlı ormanlardan görüntüler Yolda yürüyen insanlar Bir vatandaşın konuşması Kar küremesi yapan iş makineleri Kuşların bir dükkanın önünde yem yemesi KARS - Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.
05.02.2020 14:30 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:32
Karlı ormanlardan görüntüler
Yolda yürüyen insanlar
Bir vatandaşın konuşması
Kar küremesi yapan iş makineleri
Kuşların bir dükkanın önünde yem yemesi KARS - Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.
Kaynak: AA