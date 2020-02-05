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Doğuda kış

Karlı ormanlardan görüntüler Yolda yürüyen insanlar Bir vatandaşın konuşması Kar küremesi yapan iş makineleri Kuşların bir dükkanın önünde yem yemesi KARS - Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

05.02.2020 14:30 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:32
Doğuda kış

Karlı ormanlardan görüntüler

Yolda yürüyen insanlar

Bir vatandaşın konuşması

Kar küremesi yapan iş makineleri

Kuşların bir dükkanın önünde yem yemesi KARS - 'nde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Kaynak: AA

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