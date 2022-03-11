Doğuda kar yağışı etkisini sürdürüyor - Sarıkamış

KARS (AA) - Karlı sarıçam ormanları

Buz sarkıtları

Araçlarını ve evlerinin önünü temizleyen vatandaşlar

Bir vatandaşın konuşması

Vatandaşların kar altında yürümesi

Belediye ekiplerinin tuzlama çalışması

Ağaç dalında serçeler KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dört gündür aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar, araçlarının üzerindeki ve evlerinin önündeki karı temizledi.