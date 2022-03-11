Doğuda kar yağışı etkisini sürdürüyor - Sarıkamış
AA - Hüseyin Demirci - Güncel
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Karlı sarıçam ormanları Buz sarkıtları Araçlarını ve evlerinin önünü temizleyen vatandaşlar Bir vatandaşın konuşması Vatandaşların kar altında yürümesi Belediye ekiplerinin tuzlama çalışması Ağaç dalında serçeler KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dört gündür aralıklarla devam eden kar...
KARS (AA) - Karlı sarıçam ormanları
Buz sarkıtları
Araçlarını ve evlerinin önünü temizleyen vatandaşlar
Bir vatandaşın konuşması
Vatandaşların kar altında yürümesi
Belediye ekiplerinin tuzlama çalışması
Ağaç dalında serçeler KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dört gündür aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar, araçlarının üzerindeki ve evlerinin önündeki karı temizledi.