Doğuda kar yağışı bekleniyor

ERZİNCAN (İHA) - Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmeye göre yarın öğlen saatlerinde Erzincan ve Bayburt'ta akşam saatlerinde ise Erzurum'da Kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün uyarısına göre yapılan son değerlendirmelerde Çarşamba günü yağmurla başlayacak yağışın zamanla yüksek kesimleri basta olmak üzere Erzincan ve Bayburt çevreleri ile aksam saatlerinden itibaren Erzurum'da yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışı seklinde etkili olması bekleniyor.

(Sefa Tetik/İHA)

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