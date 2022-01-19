Doğuda kar sonucu yol ve köylerde mahsur kalanlar kurtarıldı

Bingöl, Elazığ ve Batman'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda ve köyde mahsur kalan vatandaş ve hastalar ekiplerce kurtarıldı.

BATMAN (AA) - Bingöl, Elazığ ve Batman'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda ve köyde mahsur kalan vatandaş ve hastalar ekiplerce kurtarıldı.

Bingöl merkeze bağlı Çukurca köyünün Yukarı Kurcupınar mezrasına gitmek için araçlarıyla yola çıkan Abettin Baysanğur, eşi ve 4 çocuğu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Yardım talebi üzerine AKUT Bingöl birimi, aileyi kurtararak Yukarı Kurcupınar mezrasına ulaştırdı.

Elazığ

Elazığ'ın Maden ilçesinde de kar sonucu yolu ulaşıma kapanan Cami Kebir Mahallesi'nde oturan 55 yaşındaki hasta Mehmet Nazif Tekin'in ailesi, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

112 Acil Servis ekipleri, yolun bir kısmını yürüyerek eve ulaştı.

Sağlık ekipleri, hastanın ilk müdahalesini evde yaptı.

Daha sonra Maden Belediyesi ekiplerinin yolu ulaşıma açmasıyla Tekin, Maden Devlet Hastanesi'ne yetiştirildi.

Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Batman

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Altıdere köyünde de yemek yedikten sonra rahatsızlanan Tayfur Algan (63) ve torunu Ayşe Algan'ın (19) yakınları yetkililerden yardım talebinde bulundu.

İlçe Özel İdare ekiplerince yaklaşık 4 saat süren yol açma çalışmasının ardından 2 hasta, 112 Acil Servis ekiplerince Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaların durumunun iyi olduğu öğrenildi.