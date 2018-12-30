Doğuda Dondurucu Soğuklar Etkili Oluyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 23 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar doğu ve güneydoğu yönlerden hafif kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Iğdır'da 1, Tunceli'de 6, Ağrı'da 8, Erzincan'da 9, Erzurum'da 15, Kars'ta 18, Ardahan'da 23 derece kaydedildi.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 3, Tunceli'de sıfır, sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 1, Ağrı'da 4, Kars'ta 5, Erzurum'da 6, Ardahan'da 12 derece olması öngörülüyor.

İllerdeki kar kalınlıkları Ardahan'da 29, Erzurum'da 24, Kars'ta 10, Ağrı'da 9 santimetre, kayak merkezlerinde ise Palandöken Kayak Merkezi'nde 85, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde 69, Konaklı Kayak Merkezi'nde 65, Ergan Kayak Merkezi'nde 50, Yalnızçam Kayak Merkezi'nde 23 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgede sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşlar ve ilgili kurumları uyardı.

Ardahan

Ardahan'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Soğuk havanın kentte gece sıfırın altında 23 dereceye kadar düşmesi nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerinin camı buzla kaplandı, yollar ve kaldırımlarda kalın buz tabakası oluştu.

Soğuk havaya aldırmayan çocuklar ise hafta sonunu kızak yaparak geçiriyor.

Göle ilçesinin TOKİ Mahallesi'ndeki çocuklar, cadde ve sokaklarda soğuk havaya aldırmadan doyasıya kayak yaptı.

Vatandaşlardan Gülşah Yalap, çocukların soğuk havaya rağmen eğlendiklerini belirterek, "Çocuklar tatilin keyfini çıkarıyor. Biz de onları keyifle izliyoruz." dedi.

Kaynak: AA