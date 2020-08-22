Doğuda 'Bal sağım dönemi' başladı Doğuda 'Bal sağım dönemi' başladı Doğu Anadolu Bölgesi'nde bal sağım dönemi başladı.

Doğuda 'Bal sağım dönemi' başladı

ERZURUM - Doğu Anadolu Bölgesi'nde bal sağım dönemi başladı.

Doğal bal için bitki florası ideal bir konuma sahip olan Şenkaya ilçesi ve mahallelerinde arıcılar yeni sezon bal mahsullerini almaya başladı.

Erzurumlu bal üreticileri, İyi bir bal sağımı nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir? Tüketici kaliteli balı nasıl anlar? konusunda bilgilendirdiler.

25 yıllık profesyonel arıcı olan emekli Öğretmen Çağlar Eser, Şenkaya ilçesine bağlı Doğanköy Mahallesinde 25 yıldır arıcılık yaptığını ve tamamen doğal organik bal üretimi yaptığını belirterek, "İyi bir bal sağımı sabah saat on ile iki arasında olur. Çünkü bu saatler arasında işçi arılar kovan dışında olurlar arı mevcudu az olunca daha kolay sağım yapılır. Kovan açıldıktan körükle duman verip arıları sakinleştirdikten sonra peteklerdeki bal çerçevelerini alınır tam dolu olan bal çerçeveleri çerçeve ile satışa sunarken yarım dolu çerçevelerin üzerine sırmayı temizleyerek süzeriz, kavanozlarla satışa sunarız. İsteyene kör kovan balı fenni kovan balı üretiyorum. Ürettiğimiz bal tamamen doğal şeker hastaları bile çok rahatlıkla tükete bilirler. Tüketiciler bal alırken tanıdık bildik yerlerden alsınlar" dedi.

Kaynak: İHA