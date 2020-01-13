Doğucan Haspolat Kasımpaş'da
Kasımpaşa, 19 yaşındaki genç futbolcu Doğucan Haspolat'ı 3.5 yıllığına kadrosuna kattı.
Kasımpaşa, 19 yaşındaki genç futbolcu Doğucan Haspolat'ı 3.5 yıllığına kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Sabah saatlerinde sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen Hollanda ekiplerinden SBV Excelsior Rotterdam'ın 19 yaşındaki oyuncusu Doğucan Haspolat, Kemerburgaz Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 3.5 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi. - İSTANBUL