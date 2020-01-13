Haberler » Spor » Doğucan Haspolat Kasımpaş'da - Spor

Doğucan Haspolat Kasımpaş'da

Kasımpaşa, 19 yaşındaki genç futbolcu Doğucan Haspolat'ı 3.5 yıllığına kadrosuna kattı.

13.01.2020 21:32 | Son Güncelleme: 13.01.2020 21:37
Doğucan Haspolat Kasımpaş'da

, 19 yaşındaki genç futbolcu Doğucan Haspolat'ı 3.5 yıllığına kadrosuna kattı.


Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, " saatlerinde sponsorumuz Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen Hollanda ekiplerinden SBV Excelsior Rotterdam'ın 19 yaşındaki oyuncusu Doğucan Haspolat, Kemerburgaz Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 3.5 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler