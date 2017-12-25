Doğubayazıtlı Öğrenciler Tiyatroyla Tanıştı

Doğubayazıt Belediyesi, kültür programları kapsamında düzenlediği organizasyonla ilçe merkezi ve köylerde eğitim gören öğrencileri tiyatroyla tanıştırdı.



Doğubayazıt Belediyesinin organizasyonuyla İzmir'den gelen Tiyatro Kıvılcım topluluğu, çizgi film karakteri Angry Birds (Kızgın Kuşlar) karakterini müzikli maskotlu oyun olarak tiyatroya taşıyan "Angry Birds Trafikte" oyununu, Doğubayazıtlı çocuklar için sahneledi.



İlçe merkezinde ve köy okularında sahnelenen oyunla çocuklar hem eğlendi hem de trafik kurallarını öğrendi.



Trafik kurallarının eğlenceli ve eğitici bir şeklide işlendiği "Angry Birds Trafikte" oyununu Doğubayazıt'ta 15 okuldan 3 bin öğrenci izledi.