Doğubayazıtlı iş adamı Turan'ın Doğuya yatırımları devam ediyor

03.02.2020 10:45 | Son Güncelleme: 03.02.2020 10:50

Ağrılı iş adamı Muhammet Turan, Doğuya yatarım yapmaya devam ediyor.



Ağrı Doğubayazıt doğumlu iş adamı Muhammet Turan, "Yaklaşık olarak 5 sene önce İstanbul Davutpaşa'da 5 dönüm arazi üzerine bir tesisimiz kuruldu. Tesisimizin içerisinde sütlü kahve cafe&restaurant ve Elhamra sarayı adı altında düğün salonumuz oldu. Sonrasında ise İstanbul Üniversitesi Laleli kampüsünün yakınında yeni bir şubemiz daha hayata geçti. İstanbul'da yatırımlarımız birçok şekilde devam ettikten sonra doğduğum büyüdüğüm yer olan Doğubayazıt'ta da yatırımlarımızı yapmaya başladık öncelik olarak Doğubayazıt hotel grand derya kuruldu sonrasında ise yeni yatırımlarımızı yapmak için doğu kısmına devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu. - AĞRI

Kaynak: İHA