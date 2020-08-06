Doğubayazıt'ta trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
Doğubayazıt'ta trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi Çetenli Köyü mevkinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ağır yaralandı.
06.08.2020 16:42 | Son Güncelleme: 06.08.2020 16:52
Doğubayazıt'ta trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
AĞRI - Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi Çetenli Köyü mevkinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ağır yaralandı.
Doğubayazıt'a bağlı Çetenler Köyü mevkinde saat 15: 30 sularında içerisinde 5 kişinin bulunduğu bir araç şarampole yuvarlandı. Kazada araç içinde bulunan 5 kişiden 3'ü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan 2 kişi ise Doğubayazıt Dr. Yaşar Er Yılmaz Devlet hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: İHA